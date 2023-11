Steigende Kosten, Personalmangel: Vöcklabrucker Seniorenheime suchen den Schulterschluss

Die Sozialhilfeverbände als Träger von Seniorenheimen stehen vor großen Herausforderungen: Die Bevölkerung überaltert, die Babyboomer kommen ins Pflegealter, zwischen 2030 und 2040 wird in den Seniorenheimen der Höhepunkt der Welle erwartet. Zugleich setzt der Pflegekräftemangel dem System zu. Dessen Finanzierbarkeit und Bedarfsdeckung könnte in den kommenden Jahren an Grenzen stoßen.

Im Bezirk Vöcklabruck hat der Sozialhilfeverband deshalb die Arbeitsgruppe ZIVA (Zukunft, Innovation, Vision, Altenpflege) ins Leben gerufen. 16 Heimleiter und Pflegedienstleiter sowie Mitarbeiterinnen aus der Verwaltung trafen sich dieser Tage, um Informationen auszutauschen, Herausforderungen zu orten und Lösungen auf Bezirksebene umzusetzen. Dabei ging es um die gemeinsame Beschaffung von Gütern, die Kooperation bei Personalmanagement oder Kostenrechnung. Dadurch sollen nicht nur Einsparpotentiale gehoben werden, es geht auch um die Sicherstellung der Versorgungsqualität.

Im Sozialhilfeverband Vöcklabruck sind alle 52 Gemeinden verpflichtend Mitglieder. Der Verband, dessen Aufgaben gesetzlich vorgegeben sind, hat ein Jahresbudget von 120 Millionen Euro.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Vöcklabruck Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.