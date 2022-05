Staubexplosion erschüttert Firma in Oberweis

Der Knall war weithin hörbar. Kurz darauf drang Rauch aus dem Großsilo. In kurzer Zeit waren die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Oberweis, Gschwandt und Gmunden mit sechs Tanklöschfahrzeugen und einer Drehleiter am Gefahrenort, dazu kamen aus der Bezirkshauptstadt Rotes Kreuz und Polizei. Zur Wasserversorgung der Tanklöschfahrzeuge wurden Leitungen verlegt. Mit der Drehleiter hob man Einsatzkräfte mit Atemschutz auf die Oberseite des Silos. Der Einsatz war aufgrund der hohen Temperaturen extrem fordernd und dauerte bis in die Nachmittagsstunden.