Sage und schreibe 160 Länder hat der gelernte Fleischhauermeister Helmut Pichler – bekannt auch als "Der Gosauer" – in den vergangenen 39 Jahren bereist und in spannenden Vorträgen über seine Abenteuer in aller Welt berichtet. Just 2020, wo es das Jubiläum "40 Jahre Abenteuerreisen" zu feiern gegeben hätte und er seinen 60. Geburtstag beging, war der Weltenbummler aufgrund der Corona-Pandemie zum Nichtstun verurteilt.