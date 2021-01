Das ehemalige Gasthaus "Zur Brücke" in der Vorstadt, das seit Sommer 2018 leer stand, wird abgerissen. Auf dem Areal errichtet eine Immobilienfirma ein Wohnhaus mit einem Geschäftslokal im Erdgeschoß. Bekannt war das ehemalige Lokal, weil es als sozialökonomisches Projekt des Vereins Sozialzentrum geführt wurde. Seit der Eröffnung im Juli 1997 hatten mehr als 700 Projektmitarbeiter in der "Brücke" Beschäftigung gefunden, viele von ihnen waren in einer schwierigen Lebenslage. Aus budgetären