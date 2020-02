Statt Alkohol am Steuer: Polizei rät den Narren, aufs Taxi umzusteigen

Es vergeht kein Wochenende, ohne dass die Polizei im Bezirk Vöcklabruck drei, vier Führerscheine von alkoholisierten Lenkern einkassiert. Vor allem zum bevorstehenden Faschingsfinale kündigt Chefinspektor Michael Saler wieder verstärkte Schwerpunktkontrollen an. "Unsere Kontrollen werden nicht nur zu den klassischen Nachtzeiten, sondern auch auf die Tageszeiten verstärkt ausgeweitet", betont der Leiter des Verkehrsreferats im Bezirkspolizeikommando von Vöcklabruck. Und die Planquadrate werden sich auch über den Aschermittwoch hinziehen.

Auch vergangenes Wochenende haben Salers Beamte wieder einige unbelehrbare Alkolenker aus dem Verkehr gezogen. Einige der ertappten Autofahrer waren nur knapp über der 0,5-Promille-Grenze. "Aber die Hälfte war massiv darüber."

Ziel der intensiven Kontrollen sei es, einerseits alkoholisierte Lenker aus dem Verkehr zu ziehen und damit die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Andererseits will Chefinspektor Saler eine Änderung des Bewusstseins bei den betroffenen Lenkern erreichen. Es müsse klar sein, dass bei einem Unfall im Rausch auch die Versicherung keine Verantwortung übernimmt und sich schadlos hält, indem sie die Kosten auf dem Regressweg zurückfordert. Natürlich sind auch hohe Geldstrafen und der Entzug des Führerscheins die Folge. "Deshalb raten wir, auf Taxis und Heimbringerdienste zurückzugreifen, denn diese Kosten machen vergleichsweise nur einen Bruchteil der Kosten aus, die im Ernstfall auf Alkohol- oder Drogenlenker zukommen", zeigt der oberste Vöcklabrucker Verkehrspolizist auf.

Im Vorjahr hat die Polizei im Bezirk Vöcklabruck 330 Führerscheine von alkoholisierten Lenkern einkassiert. Seit Jahresbeginn gebe es wieder Schwerpunktkontrollen "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr".

Was in der närrischen Zeit nicht vergessen werden soll: Es gilt auch im Fasching das Vermummungsverbot. Masken am Steuer sind demnach nicht erlaubt. "Das Sichtfeld des Fahrzeuglenkers darf nicht beeinträchtigt werden", erklärt Saler. Für den Chefinspektor sind aber Masken am Steuer nur ein Randthema.

