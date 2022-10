Stationenwege zu Tod und Trauer am Friedhof

Der Tod ist ein Teil des Lebens, dennoch tun sich viele schwer, damit umzugehen. Die Jungschar der Diözese und die Pfarren Vöcklabruck und Regau haben dazu einen Stationenweg für Friedhofsbesucher vorbereitet, der für Kinder und Familien geeignet ist. Er ist bis Mitte November am Friedhof in Schöndorf und am Friedhof in Regau aufgestellt.

Gerade in den Wochen rund um Allerheiligen besuchen viele die Gräber ihrer Lieben, und oft sind diese Besuche auch noch Jahre nach dem Tod eines nahestehenden Menschen schmerzvoll. "Diese Stationen wollen all unsere Sinne ansprechen und zum Gespräch, etwa in der Familie, über den Tod und die Trauer einladen", erzählt die Vöcklabrucker Pfarrleiterin Barbara Hofwimmer. Da viele Menschen zu Allerheiligen mehrere Friedhöfe besuchen, bereiten die beiden Pfarren für ein persönliches Gedenken am 31.10. und 1.11. bei der Aufbahrungshalle am Friedhof Schöndorf bzw. beim Haupteingang zum Friedhof Regau einen Tisch mit einem Gebetsvorschlag und kleinen Gläsern mit Weihwasser vor.