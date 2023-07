Startschuss für die neue LEADER-Periode im Bezirk Vöcklabruck

Mit der feierlichen Anerkennung der LEADER-Regionen durch Norbert Totschnig (ÖVP), Minister für Regionen, erfolgte der offizielle Startschuss für die Förderperiode 2023-2027. Mit den LEADER-Regionen Attersee-Attergau (Regatta), Fuschlsee-Mondseeland (FUMO) und Vöckla-Ager ist der Bezirk Vöcklabruck dabei stark vertreten. Die drei Regionen betreuen mittlerweile 51 Gemeinden im Bezirk, LEADER ist damit praktisch flächendeckend in Vöcklabruck verankert.

Bereits Anfang der Neunzigerjahre hat sich das EU-weite Förderprogramm etabliert. Ziele des Programms, das zu 62 Prozent aus EU-Mitteln finanziert ist, sind unter anderem die Lebensqualität in den Regionen zu erhöhen und das Miteinander zu fördern. Die Ideen für die Projekte kommen dabei von den Menschen aus den Regionen und der Nutzen bleibt in den Regionen. „Der europäische Gedanke wird in Form von umgesetzten LEADER-Projekten für jeden Einzelnen sichtbar, sie sind ein wertvoller Beitrag für die regionale Entwicklung“, sagt Nicole Eder (ÖVP), Bürgermeisterin von Steinbach am Attersee und Obfrau der Regatta. Neu ist, dass auch Projekte zu Klimawandel, Kreislaufwirtschaft und Bioökonomie unterstützt werden sollen.

Grundlage jeder Region ist eine gemeinsame, mit der Bevölkerung erarbeitet, lokale Entwicklungsstrategie. Die darin definierten Ziele, unter anderem in den Bereichen regionale Wertschöpfung, nachhaltige Kultur- und Naturräume, sinnvolle touristische Infrastruktur und notwendige soziale Angebote, bestimmen die Ausrichtung für die kommenden Jahre. „Das LEADER-Programm hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt und die Förderungen unterstützen die vielfältigen Themen und Ideen, die Vereine und Gemeinden im Bezirk Vöcklabruck umsetzen wollen.“, freut sich Doris Staudinger (ÖVP), Bürgermeisterin von Schwanenstadt und Obfrau der Region Vöckla-Ager. Diese Ziele sollen nun durch Projekte mit Leben erfüllt werden. Dafür stehen den Regionen insgesamt rund fünf Millionen Euro bis 2027 im Bezirk zur Verfügung.

Die ersten Projekte können ab Herbst umgesetzt werden. Zielgruppe für das Programm sind Menschen, welche die regionale Entwicklung aktiv mitgestalten wollen. Einzigartig bei LEADER ist, dass für die jeweiligen Anliegen schnell und unbürokratisch persönliche Ansprechpartner zur Verfügung stehen. „Das EU-Förderprogramm LEADER ist eine einmalige Sache, weil wir so Projekte mit einem klaren Mehrwert für die Region und deren Bevölkerung einfach unterstützen können“, hebt Elisabeth Höllwarth-Kaiser, Bürgermeisterin von Oberhofen am Irrsee und FUMO-Obfrau hervor. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich mit ihren Ideen an die LEADER-Regionen zu wenden.

