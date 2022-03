Start im Fußball-Unterhaus: Endlich rollt wieder der Ball

Die Corona-Pandemie hat den Amateurfußball in den vergangenen beiden Saisonen maßgeblich beeinträchtigt. Ab Oktober 2020 folgte eine Zwangspause, auch die Herbstsaison 2021 musste teilweise vorzeitig beendet werden. Nun geht es endlich wieder los: Am kommenden Wochenende rollt das runde Leder wieder im Fußball-Unterhaus.

Aktive Kicker, Fußballfans und Funktionäre im Salzkammergut sehen voll Freude dem Start entgegen und hoffen auf eine "normale" Durchführung der Meisterschaft, die in der Regionalliga und in der OÖ-Liga bereits wieder aufgenommen werden konnte. Hier ein Überblick.

Regionalliga Mitte: In der 17. Runde holte UVB Vöcklamarkt mit einem 3:1 bei St. Anna drei Punkte. In der vorvergangenen Woche gab es einen 2:0-Auswärtssieg beim FC Wels. Das erste Heimspiel brachte ein 2:2-Remis gegen Gleisdorf. Toller Start – Vöcklamarkt steht in Österreichs dritthöchster Spielklasse auf Tabellenplatz drei.

OÖ-Liga: Der SV Zebau Bad Ischl musste am 26. Februar beim Nachtrag der letzten Herbstrunde, die kurzfristig wegen des bevorstehenden Lockdowns abgesagt worden war, bei Titelanwärter Weißkirchen eine 1:3-Niederlage hinnehmen. In der ersten Frühjahrsrunde punktete das Team von Trainer Franz Scherpink mit einem 2:2 bei der SPG Friedburg/Pöndorf. Im ersten Heimspiel am 12. März trennte sich der SV Zebau von der SPG Wallern/St. Marienkirchen ebenfalls mit einem 2:2. Diese Woche geht es zu Edelweiß Linz, am 26. März steigt in Bad Ischl das Schlagerspiel gegen Tabellenführer ASKÖ Oedt.

Landesliga West: Der SV Gmundner Milch geht am kommenden Samstag um 15.30 Uhr mit dem Heimspiel gegen Esternberg in die Frühjahrssaison. Vielleicht kann das Team von Trainer Chokchev eine Aufholjagd starten und doch noch in den Titelkampf eingreifen.

Bezirksliga Süd: Im Nachtrag gegen die UVB Juniors erreichte Gschwandt im Heimspiel am Samstag ein 2:2 und liegt nun in der Tabelle nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Vorchdorf. Ein spannendes Fußball-Frühjahr ist in dieser Liga garantiert. Zum Frühlingsauftakt gastiert Gschwandt am kommenden Freitag bei Neuhofen/Krems. Tags darauf muss Vorchdorf zu Neukirchen/Puchkirchen. Am 20. März empfängt Ohlsdorf die UVB Juniors.

1. Klasse Süd: Bad Goisern holte im Nachtrag bei Zipf ein 3:3-Unentschieden. Zum Auftakt sind alle Salzkammergut-Teams auswärts im Einsatz. Am Samstag muss Bad Goisern zu Tabellenführer Attnang, Gosau spielt in Frankenmarkt, SV Ebensee gastiert in Zipf und ASKÖ Ebensee spielt bei der SPG Lambach. Am Sonntag bestreitet Altmünster das Auswärtsmatch in Scharnstein.

2. Klasse Süd: Abgerundet wird die so lange erwartete Rückkehr des Amateurfußballs im Salzkammergut in der 2. Klasse Süd am Samstag mit der Begegnung zwischen dem Team von Bad Ischl 1b und dem Tabellenführer St. Wolfgang. Neukirchen/Altmünster trifft auswärts auf die Mondsee Juniors, Pinsdorf gastiert bei Lenzing. Am Sonntag empfängt Roitham das Team aus Grünau.