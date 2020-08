Die schweren Regenfälle am Dienstag haben in Weyregg am Attersee im Ortsteil Steinwand einen Erdrutsch ausgelöst. Die Erdmassen bedrohen nicht nur ein Haus unmittelbar unter dem Hang, sondern auch die Uferstraße am Attersee darunter. Noch am Dienstag konnten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Weyregg mit Holzbrettern den steilen Hang provisorisch absichern. Welche weiteren Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden, ist noch offen.