Starker Ohlsdorfer Badminton-Start ins neue Jahr

Ohlsdorfs Badminton-Jugend zeigte in Vöcklabruck groß auf.

"Die vielen Trainings in den Weihnachtsferien haben sich ausgezahlt", jubeln die Ohlsdorfer Badminton-Funktionäre Josef Retschitzegger und Stephan Dlapka nach dem ersten Nachwuchsturnier des neuen Jahres in Vöcklabruck. Dabei gab es vier Ohlsdorfer Siege in neun Bewerben durch Alexander Puschl, Sebastian Preiner, Marlene Buchinger und den erst achtjährigen Valentin Steinkogler.

Das 2.-Bundesliga-Team um Kapitän Michael Schausberger wiederum feierte einen 5:3-Erfolg gegen WAT Simmering und befindet sich punktegleich mit dem BC Graz an der Tabellenspitze. Die Teilnahme zum Playoff für die 1. Bundesliga rückt somit immer näher.

