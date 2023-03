Starker Auftritt im letzten Wettkampf

Tolle Erfolge feierten die jungen Talente des Union Eislaufvereins Gmunden beim letzten Wettkampf dieser Saison, dem in Eisenstadt ausgetragenen Interclub-Bewerb um den Haydn-Pokal, an dem 250 Aktive aus Österreich, der Slowakei, Kroatien und der Ukraine teilnahmen. Für das junge Gmundner Team gab es vier Gruppensiege und fünf weitere Podestplätze.

In der jüngeren Jugend 1 siegte Lara Grieshofer (8, Altmünster) vor Polina Zeciri (8, Gmunden). Theresa Ecklbauer (8, Kirchham) lief mit einer großartigen Kür und riesigem Vorsprung in der älteren Jugend 1 auf den ersten Platz. Unschlagbar waren auch Zaya Rumplmayr (9, Altmünster) und Marie Mitterbauer (9, Gmunden) in der Gruppe Jugend 2. In der Gruppe Jugend 4 lief Leonore Hessenberger mit einer furiosen Kür und persönlicher Bestleistung sowie mit großem Abstand zu den weiteren Konkurrentinnen auf den ersten Platz.

In den B-Gruppen erreichten Lea-Theresa Pfaff (12, Desselbrunn) und Nelly Hagmair (12, Pettenbach) die Plätze zwei und drei. Konrad Kladek (12, Gmunden) wurde ebenfalls Dritter.

Damit beendet das Team des Eislaufvereins die nationale und internationale Wettkampfsaison – eine der erfolgreichsten der Klubgeschichte. Am Sonntag, dem letzten Öffnungstag der Gmundner Eishalle, finden noch die Vereinsmeisterschaften statt. Zuseher sind dazu herzlich eingeladen.

