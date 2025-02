Starke Rauchentwicklung bei Wohnungsbrand in Grünau im Almtal

Ein glimpfliches Ende hat ein Brand in einem Wohnhaus im Gemeindegebiet von Grünau im Almtal (Bezirk Gmunden) am frühen Mittwochabend genommen. In einer Wohnung in der Ortschaft Heckenau war im Bereich des Ofens Feuer ausgebrochen. Die 47-jährige Bewohnerin hatte den Kamin gegen 16:45 Uhr angeheizt und das Gebäude dann für einen Spaziergang mit ihrer Tochter verlassen. Als die beiden gegen 18 Uhr zurückkehrten, schlugen ihnen dichte Rauchschwaden entgegen.

Unter schwerem Atemschutz und mit Schanzwerkzeug ausgerüstet gelang es den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Grünau rasch, die Flammen einzudämmen und zu verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitete. Nach den Löscharbeiten wurden die Räumlichkeiten belüftet. Die 47-Jährige und ihre Tochter wurden vom Sanitätern des Roten Kreuz betreut, dürften den Vorfall aber unversehrt überstanden haben. Nun sind die Brandermittler am Zug, teilte die Polizei am Mittwochabend mit.

