Starke Leistungen der LCAV-Truppe beim 5000er

Den Beginn machten Kevin Kamenschak (ATSV Linz, 2:37 Minuten) und Florian Knoglinger (LCAV Jodl-Packaging, 2:38), die sich beim Nachwuchs (U16) über 1000 Meter mit tollen Zeiten an die Spitze der österreichischen Jahresbestenliste setzten. Beim klassischen Sparkassen-5000er waren Lokalmatadorin Leyla Reshed (LCAV, 17:32 Minuten) und Isaac Kosgei (TGW Zehnkampf-Union) die Schnellsten. Damit fixierten sie auch den Landesmeistertitel in der Allgemeinen Klasse. Die Silbermedaillengewinnerin Bettina Hötzenegger vom LCAV bzw. ihr Klubkamerad Endris Seid, der Bronze holte, glänzten ebenfalls mit guten Leistungen. In der Kategorie U20 ragte LCAV-Talent David Fellner (15:39) – eigentlich noch ein U18–Athlet – mit einer starken persönlichen Bestleistung heraus. (gs)

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Gmunden Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.