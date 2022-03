Staffelübergabe in Traunkirchen: FAST steht ab 1. April unter neuer Leitung

Ein Wechsel an der Spitze steht bei der Forstlichen Ausbildungsstätte Traunkirchen des Bundesforschungszentrums für Wald (BFW) am Waldcampus Österreich bevor: Mit 1. April übergibt Hermine Hackl, seit Oktober 2018 Leiterin der FAST, die in Kürze den Ruhestand antreten wird, ihre Funktionen an den gebürtigen Mühlviertler Florian Hader.

"Für mich war es eine Herzensangelegenheit, den Waldcampus, ein europaweit einzigartiges Waldkompetenzzentrum, auf Schiene zu bringen", erklärt Hackl. "Florian Hader kann darauf aufbauen und mit neuen Schwerpunkten den Standort als Teil des Bundesforschungs- und Ausbildungszentrums für Wald weiter aufwerten."

Mehrfach preisgekrönt

"Hermine Hackl hat den Standort Traunkirchen durch ihre Expertise perfekt positioniert, er ist ein stark sichtbares Leuchtturmprojekt in der Forstbranche und Region geworden", lobt BFW-Leiter Peter Mayer. Hackl erhielt 2011 den Titel "Waldbotschafterin" und wurde sowohl mit dem Hans-Kudlich-Preis als auch mit dem Eduard-Hartmann-Preis für ihr Engagement ausgezeichnet.

Florian Hader (44) hat vor, das Bildungsangebot auszubauen, die Digitalisierung des Kursangebotes weiter zu forcieren und den Waldcampus als einen attraktiven Treffpunkt zu verankern. Der gebürtige Mühlviertler (ein Porträt von ihm erschien vergangenen Samstag in der Rubrik "Oberösterreicher des Tages") hat an der Universität für Bodenkultur Forstwirtschaft studiert und sich in seiner Diplomarbeit mit der Trocknung von Energieholz befasst. Er begann 2006 an der FAST Ossiach und wechselte ein halbes Jahr später in die damalige FAST im Landschloss Ort Gmunden und war zuletzt Stellvertreter der bisherigen Leiterin Hermine Hackl. Hader lebt seit 16 Jahren in Gmunden.

Vergangenen Freitag fand an der Forstlichen Ausbildungsstätte in Traunkirchen die offizielle Übergabefeier statt. Die Gratulantenschar war schier endlos, unter anderem waren mit dabei die Altmünsterer Nationalratsabgeordnete Bettina Zopf, der Bürgermeister von Traunkirchen, Christoph Schragl, sowie zahlreiche weitere Prominenz aus Forstwirtschaft, Jagd und Waldwirtschaft.

Symbolische Schlüsselübergabe

Der Festakt endete mit der Schlüsselübergabe an den neuen FAST-Chef Florian Hader durch den Leiter des Bundesforschungszentrums Wald, Peter Mayer. (ps/gs)