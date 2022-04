Ständig stranden Lastwagen im Vöcklabrucker Wald

Die Sperre der Westbahnbrücke auf der B143 hält die Einsatzkräfte auf Trab. Wie berichtet, wird die Brücke in Vöcklabruck sieben Monate lang saniert, wodurch die Hausruck-Bundesstraße in diesem Bereich bis 30. September gesperrt ist. Umleitungen wurden eingerichtet. Dennoch musste die Feuerwehr bereits mehrmals zu Lkw-Bergungen ausrücken.

Am Freitag war es wieder so weit: Ein Lastwagenfahrer dürfte von seinem Navigationsgerät über eine Forststraße am Altmannsberg gelotst worden sein, hieß es in einer ersten Information. Die Folge: Das Schwerfahrzeug blieb stecken. Die Einsatzkräfte konnten den Lkw mithilfe von zwei Seilwinden bergen und knapp drei Stunden später wieder einrücken.

"Das kam jetzt schon vier bis fünf Mal vor", heißt es auf Anfrage der OÖNachrichten bei der Freiwilligen Feuerwehr Vöcklabruck. Die Gemeinde habe zwar Schilder aufgestellt, aber es komme immer wieder vor, dass sich Verkehrsteilnehmer auf den Altmannsberg verirren. "Und dort oben ist es wirklich sehr eng", sagt ein Feuerwehrmann.