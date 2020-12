Städtischer Einzelhandel wird weiterhin unterstützt

Der Gmundner 10-Euro-Einkaufsgutschein wird als Geschenk und Zahlungsmittel in der Traunseestadt angesichts der Corona-Situation immer beliebter. Auch Bürgermeister Stefan Krapf (VP) sieht diese Hilfsaktion für den lokalen Einzelhandel als Erfolg, aber auch als wichtigen Beitrag dafür, die städtischen Kaufleute zu unterstützen: "Ich freue mich für die Gmundner Betriebe, aber auch für die Kundinnen und Kunden, dass unsere Gutscheinaktion so hervorragend angenommen wird. Das ist ein klares Bekenntnis zur Einkaufsstadt Gmunden."

Krapf belässt es nicht bei der Freude allein: Die 1000 Einkaufsgutscheine, die die Stadtgemeinde an jene Kunden verschenkt, die in einem Gmundner Einzelhandelsgeschäft um mindestens 100 Euro auf einmal einkaufen, werden um weitere 500 aufgestockt.

Konkret funktioniert das Ganze so: Wer eine Rechnung über mindestens 100 Euro im Info-Point im Rathaus vorlegt, bekommt zwei Gmundner Einkaufsgutscheine zu je 10 Euro geschenkt – solange der Vorrat reicht.

Verkauft werden die Gutscheine auch – neuerdings im Info-Point, und zwar ausschließlich an Privatpersonen. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr, Samstag von 11 bis 15 Uhr. Des Weiteren kann man die Gutscheine in der Bürgerservicestelle Am Graben zu den üblichen Öffnungszeiten erwerben.

Wie berichtet, kann man noch bis 24. Dezember in der Gmundner Innenstadt de facto gratis parken. Besucher können die Parktickets sammeln und in der neuen Servicestelle neben dem Rathauseingang abgeben. Die Kosten werden bis maximal 20 Euro refundiert. Am 24. Dezember gelöste Parkscheine werden nach Weihnachten ersetzt. (gs)