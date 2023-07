Die Sprühanlage am Attnang-Puchheimer Rathausplatz sorgt neuerdings bei Hitze für ersehnte Abkühlung.

In höchsten Tönen schwärmt der Attnang-Puchheimer Bürgermeister Peter Groiß (SP) von den Hochdruck-Nebelanlagen, die am Markt- und am Rathausplatz für Abkühlung sorgen. "Das funktioniert wirklich perfekt und die Bevölkerung reagiert positiv", berichtet er.