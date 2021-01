Stadtpolizei Vöcklabruck zieht Bilanz über ein Jahr, in dem vieles anders war

Kein Mitarbeiter der Stadtgemeinde Vöcklabruck war in den vergangenen Monaten so mit dem Coronavirus und seinen Auswirkungen beschäftigt wie die zwei Polizistinnen und fünf Polizisten der Stadtwache. Die Stadtpolizei war ständig auf der Straße, um Menschen freundlich an die Maskenpflicht und auf den Märkten an die Abstandsregel zu erinnern.