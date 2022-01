Stadtpolizei Vöcklabruck kassierte 2021 eine Million Euro Verkehrsstrafen

Die Stadtpolizei von Vöcklabruck sorgt nicht nur für Sicherheit in der Bezirkshauptstadt. Sie generiert auch Umsätze. Für Übertretungen der Straßenverkehrsordnung – von Überholverboten bis zum Alkohol am Steuer – kassierten die vier Polizisten und drei Polizistinnen im Vorjahr etwas mehr als eine Million Euro Strafgelder ein. Die Freude darüber hält sich im Rathaus jedoch in Grenzen.