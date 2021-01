Stadtmarketing-Bilanz über ein besonderes Jahr

Auch für das Stadtmarketing Vöcklabruck war das Corona-Jahr 2020 ein herausforderndes. Zu Jahresbeginn fiel die Entscheidung für die neue Stadtmanagerin Ulli Meinhart, die unter 20 Bewerbungen herausstach. "Sie ist in Vöcklabruck sehr gut vernetzt. Das ist ausgesprochen wichtig in diesem Job", sagt ihr neuer Chef, Stadtmarketing-Obmann Simon Pecher.

2020 war das Jahr von kleinen, spontan organisierten Veranstaltungen im Rahmen der erlaubten Möglichkeiten. So fanden in den Sommermonaten drei Einkaufsnächte statt einer großen Feuernacht statt. Viele Geschäfte hatten bis 21 Uhr geöffnet. Weitere Höhepunkte waren die Platzkonzerte ab Ende Juni, der Kunsthandwerksmarkt, der Schnäppchenmarkt Ende August oder die Kooperation mit Susanne Binders "Shop local"-Blog "Fensterln". Ein regelrechter Run fand in der Vorweihnachtszeit auf den Vöcklabrucker Einkaufsgutschein statt.

Stadtmanagerin Ulli Meinhart freut sich auf 2021: "Ein herausforderndes Jahr liegt hinter uns. Nichts blieb, wie es war, vieles musste neu gedacht werden. Es war nicht immer leicht, aber ich bin mir sicher: Wir haben die Möglichkeit bekommen, uns neu zu orientieren und neu zu gestalten."

