Stadtgemeinde und HTL Vöcklabruck kooperieren

Die HTL Vöcklabruck und die Stadtgemeinde Vöcklabruck wollen ihre Zusammenarbeit vertiefen. Dies beschlossen Direktor Gernot Weissensteiner und Bürgermeister Peter Schobesberger bei einem Treffen.

„Wir sind bereit, für die Energieoptimierung der Stadtgemeinde unsere Kompetenz einzubringen“, kündigt Weissensteiner an. Konkret denkt er dabei an Diplom- und Abschlussarbeiten von Schülerinnen und Schülern, in denen konkrete Einsparmaßnahmen ausgelotet werden. Schobesberger, der selbst die HTL absolvierte und vor seiner Wahl zum Bürgermeister als Techniker Karriere machte, sieht großes Einsparpotential. „Die Stadt verbraucht jährlich 2,5 Millionen Kilowattstunden Strom und mehr als drei Millionen Kilowattstunden Wärme“, sagt er. „Da lässt sich über einiges nachdenken. Werden beispielsweise unsere Wasserbehälter aufgefüllt, wenn die Sonnenkraftwerke auf unseren Dächern aktiv sind, oder passiert das in der Nacht durch tschechischen Atomstrom?“ Auf diese und andere Fragen will man gemeinsam mit der HTL Antworten finden.



Ein Knackpunkt für eine CO2-neutrale Stromproduktion liege in der Energiespeicherung, so Schobesberger. „Dieses Problem ist ungelöst, aber Wasserstoff könnte eine Option dafür sein. „Wir haben mit Speicher-Kraftwerken und Wärme- und Leitungsnetzen die idealen Voraussetzungen für eine sektorübergreifende Nutzung in unserer Region. Auch in diese Richtung wollen wir gemeinsam arbeiten.“