Stadt und "Mosaik" gemeinsam auf der Suche nach Wohnungen

In einem gemeinsamen Appell wenden sich Bürgermeister Peter Schobesberger (SP), Wohnungsstadtrat Thomas Pamminger (VP) und Integrationsreferentin Petra Wimmer (Grüne) an Privatpersonen, die leerstehende Wohnungen besitzen. Im Sinne der Mitmenschlichkeit werden sie ersucht, ihre Wohnungen an Menschen zu vermieten, die dringend ein Dach über dem Kopf brauchen.

Die Zahl jener Menschen, die in Vöcklabruck vergeblich eine Wohnung suchen, wird immer größer. Besonders Alleinerziehende, Familien mit mehreren Kindern, Asylberechtigte und Zugewanderte haben Schwierigkeiten bei der Suche auf dem Wohnungsmarkt. Noch dazugekommen sind die Kriegsvertriebenen aus der Ukraine.

Damit potenzielle Vermieter "auf der sicheren Seite" sind, werden sie vom "Mosaik", einer Einrichtung des Sozialzentrums Vöcklabruck, unterstützt. Diese berät z.B. bei der Mietvertragserstellung, hilft bei der Mietersuche und bietet Einzugsbegleitung an (Kristine Jurkovic, Tel. 0663 06057787, mosaik@sozialzentrum.org)

Seit 2017 arbeitet "Mosaik" mit privaten Vermietern zusammen. Insgesamt konnten 176 Wohnungen vermittelt werden, allein im vergangenen Jahr waren es 36 Wohnungen. 44 Erwachsene und 30 Kinder wurden in den ersten Monaten nach ihrem Einzug begleitet. "Dieses erfolgreiche Vöcklabrucker Modell stellt sicher, dass die Rechte aller Beteiligten gewahrt bleiben, und ermöglicht ein problemfreies und friedliches Miteinander", fassen Schobesberger, Pamminger und Wimmer zusammen.