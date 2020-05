Stadt Laakirchen öffnet langsam ihre Freizeitstätten

Die Stadt Laakirchen beispielsweise sperrt in der kommenden Woche, genauer gesagt, am Freitag, 15. Mai, alle ihre Sport- und Freizeiteinrichtungen wieder auf: Kletterwand, Skatepark, Funcourt, Leichtathletikanlage sowie Fußball- und Faustballplätze. Das Freibad folgt 14 Tage später, am 29. Mai. Bei der Nutzung der Anlagen müssen selbstverständlich sämtliche geltenden Corona-Schutzbestimmungen eingehalten werden, als da wären Mund-Nase-Schutz, Abstand von mindestens einem Meter und Desinfektionsmaßnahmen.

