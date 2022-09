In der Traunseestadt ist in den vergangenen Jahren die Anzahl der Zweitwohnsitze stark gestiegen – wie in vielen anderen Salzkammergut-Gemeinden auch. Der Gmundner Gemeinderat hat am Montagabend mehrheitlich einem Antrag der SPÖ-Fraktion zugestimmt: Künftig soll die Stadt Vorbehaltsgebiet und damit der Trend zum Zweitwohnsitz eingebremst werden.