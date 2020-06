Stadt Bad Ischl gab den Startschuss für das neue Schulzentrum in Reiterndorf

Die Kaiserstadt stellt das laufende Jahr ganz in das Zeichen zahlreicher zukunftsweisender Bauprojekte. So investiert die Gemeinde kräftig in die städtische Infrastruktur und geht mehrere Vorhaben im Wasser- und Kanalbau, diverse Straßensanierungen sowie Sportanlagen- und Schulbauten an.

Die Erweiterung der Volksschule in Pfandl steht bereits vor der Fertigstellung. Das umfassendste Projekt ist allerdings der Neubau des Schulzentrums in Reiterndorf, in dem die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Concordia und der Förderschule untergebracht werden. In diesem Gebäude wird zudem eine Krabbelstube mit vier Gruppen und die neue Landesmusikschule, die erweiterten Anforderungen entsprechen wird, errichtet.

"Langer, steiniger Weg"

Dieser neue Bildungsstandort ermögliche vielfältige Kooperationen zwischen Volksschule und Landesmusikschule, betont die Bad Ischler Bürgermeisterin Ines Schiller (SP): "Es war ein langer und steiniger Weg. Bereits 2015 konnte der damalige Bürgermeister Hannes Heide die ersten Pläne des Schulzentrums präsentieren. Viele Gespräche und Verhandlungen haben in den letzten Jahren stattgefunden, und jetzt ist es endlich so weit."

Was die Bürgermeisterin besonders freut, ist die Tatsache, dass in der jüngsten Sitzung des Bad Ischler Gemeinderates einstimmig der Finanzierungsplan beschlossen werden konnte. Schiller: "Um allen Kindern und Jugendlichen gute Zukunftschancen zu ermöglichen, ist eine umfassende und qualitativ hochwertige Bildung und Betreuung unerlässlich. Diese kann ausschließlich eine zeitgemäße und flexible Infrastruktur garantieren." Vizebürgermeister und Baustadtrat Thomas Loidl (SP) ergänzt: "Jetzt können die nächsten Schritte gesetzt werden, um mit dem für Bad Ischl so wichtigen Schulbau zu beginnen."