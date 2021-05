Es war ein stilles Gedenken im engsten Kreis: Am Dienstagabend, auf den Tag genau 30 Jahre nach dem tragischen Tod des dreifachen Skiweltmeisters Rudi Nierlich, legten in seiner Heimatgemeinde St. Wolfgang seine Familie, engste Freunde und Vertreter der Ortspolitik einen Kranz bei der neu geschaffenen Rudi-Nierlich-Gedenkstätte nieder. Der Skistar war am 18. Mai 1991 mit erst 25 Jahren bei einem Autounfall in seiner Heimatgemeinde ums Leben gekommen.