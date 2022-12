St. Pölten darf am Samstag nicht Wels 2006 werden

Im Achtelfinale des österreichischen Basketball-Cupbewerbs empfangen die OCS Swans morgen (17.30 Uhr, Raiffeisen Sportpark) SKN St. Pölten. Dass die Gmundner zuletzt in der Runde der letzten 16 verloren, ist eine gefühlte Ewigkeit her: Ende November 2006 unterlagen die Schwäne in Wels 54:64. Einen solchen Stolperstein sollte St. Pölten morgen tunlichst nicht darstellen. Swans-Finanzchef Harald Stelzer: "Die Niederösterreicher waren die erste Mannschaft, die uns heuer in der Meisterschaft geschlagen hat – zwar in der Verlängerung und um nur einen Punkt, aber sie haben uns geschlagen. Daher sind wir natürlich gewarnt."

In einem Spiel, in dem es um Aufstieg oder Ausscheiden gehe, müsse man alles abrufen, sagt Stelzer. "Und St. Pölten weiß das auch. Wir wollen jedenfalls vor Weihnachten – nächsten Mittwoch – noch im Viertelfinale spielen, das wäre dann gegen den Nächsten, der uns geschlagen hat: in Wien gegen die Timberwolves." An die Gmundner Fans appelliert Stelzer, unbedingt in die Halle zu strömen: "Samstag ist zwar ein ungewöhnlicher Termin, wir haben ihn aber gewählt, weil am Sonntag das Fußball-WM-Finale gespielt wird."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut