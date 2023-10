St. Lorenz: 17-Jähriger Biker kollidiert mit Reh

Mit seinem Motorrad war ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Salzburg-Land am Freitag gegen 1.40 Uhr auf der L539 in Richtung Thalgau unterwegs, als in St. Lorenz (Bezirk Vöcklabruck) ein Reh auf die Fahrbahn lief. Der 17-Jährige kollidierte frontal mit dem Tier und stürzte. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Salzburg gebracht. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht, es wurde dem zuständigen Jäger übergeben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper