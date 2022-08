St.-Georgs-Galerie belebt die Attergau-Metropole

Mit den St.-Georgs-Galerien bekommt die Attergau-Gemeinde fast einen neuen Ortsteil: Mehr als 40 Eigentumswohnungen und 2000 Quadratmeter Geschäfts- und Büroflächen umfasst das Projekt.

Bei der Nahversorgung fiel die Wahl auf das Tiroler Familienunternehmen MPreis, das am Donnerstag den neuen Markt eröffnet. Auf über 800 Quadratmetern Fläche bereichert das Geschäft das Lebensmittelangebot im Ort und schafft eine Möglichkeit für die Anwohner, in unmittelbarer Nähe ohne Auto einzukaufen. Neben MPreis sind die Polizeidienststelle, das Tourismusbüro sowie eine Harnoncourt-Ausstellung im Komplex untergebracht. Kleinere Handelsflächen, ein Gastronomiebetrieb mit Außenterrasse und Parkflächen beleben das Zentrum. In der Nähe befinden sich ein Ärztehaus und das Schulzentrum.