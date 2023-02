St. Georgens Altpfarrer Leitenmüller gestorben

Herbert Leitenmüller, emeritierter Pfarrer von St. Georgen, ist im 84. Lebensjahr gestorben. Der Begräbnisgottesdienst wird am Freitag um 13.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Georgen gefeiert. Nach dem Requiem erfolgt die Beisetzung am Pfarrfriedhof. Für den Verstorbenen wird am Donnerstag um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Georgen im Attergau gebetet.

Herbert Leitenmüller wurde am 9. April 1939 in Haslach an der Mühl geboren. Nach seiner Pflichtschulzeit erlernte er in der Voest den Beruf des Werkzeugmachers. Er besuchte im Anschluss das Aufbaugymnasium Horn und trat in das Priesterseminar Linz ein. Am 29. November 1970 wurde er im Betriebsseelsorgezentrum Voest zum Priester geweiht.

1971 trat er zunächst eine Kooperatorenstelle in Pfandl an, ehe er von 1971 bis 1981 Kooperator und im Anschluss bis zu seiner Emeritierung 2012 Pfarrer von St. Georgen im Attergau wurde. Besonders in Erinnerung bleibt seine Arbeit mit der Jungschar und den Sternsingern und seine Gitarrenbegleitung bei der Messe. Vielen lehrte er einen Zugang zur Musik und das Gitarrespiel. Auch nach seiner Emeritierung 2012 blieb er den Menschen als Priester und Seelsorger im Dekanat Frankenmarkt treu.

