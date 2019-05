St. Georgen hat das Aignerhaus gekauft

Damit ist der Bestand des Kulturdenkmals, das seit 20 Jahren als Freilichtmuseum der Öffentlichkeit zur Verfügung steht, gesichert. Das Haus war bisher im Privatbesitz, aber auf 99 Jahre dem Heimatverein Attergau vermietet, der auch in Zukunft das Museum betreiben wird.

Franz Hauser, Obmann des Heimatvereins, ist mit dieser Lösung sehr zufrieden. Sein Dank gilt aber auch der bisherigen Besitzerfamilie, die das Haus über 25 Jahre uneigennützig dem Heimatverein zur Verfügung gestellt hat. Am 1. September wird aus Anlass "20 Jahre Freilichtmuseum Aignerhaus" ein kleines Fest mit einer Sonderausstellung organisiert. Die Museumssaison wird heuer am Internationalen Museumstag, am 19. Mai, mit der Ausstellung "Kelten und Römer im Attergau" im Haus der Kultur eröffnet und am 29. September, am Tag des Denkmals, mit der Urkundenausstellung des Marktarchives der Gemeinde beendet.