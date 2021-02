Sr. Chrysantha feierte ihren 80er

Stadtpfarrer Helmut Kritzinger dankte der gebürtigen Innviertlerin, die durch ihren täglichen Einsatz als Mesnerin in St. Ulrich vielen Menschen in der Bezirksstadt und darüber hinaus bekannt ist. Lange Zeit war Sr. Chrysantha in den Franziskusschulen (ehemals Pädagogium) als Volksschullehrerin tätig. Seit 2004 ist sie als Nachfolgerin von Sr. Hildegund Mesnerin der Stadtpfarrkirche. Schon ihr Vater war Mesner in der Propsteikirche von Mattighofen gewesen.

