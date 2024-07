Sportwagen blieb in Altaussee am Seeufer hängen

Rund 350 Meter nach dem Strandcafé war der Ausflug an die Seeuferpromenade in Altaussee aber schon wieder vorbei. Der Lenker war auf die abfallende Böschung geraten, das Fahrzeug blieb hängen und ließ sich nicht mehr manövrieren. Die Feuerwehr rückte zur Rettung an – es war nicht der erste derartige Fall.

