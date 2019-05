Sportunion Ohlsdorf feiert ihr 50-jähriges Jubiläum

Als wichtiger Tag in die Vereinsannalen der Sportunion Ohlsdorf geht sicherlich der Samstag ein, denn übermorgen wird das 50-jährige Jubiläum des größten Vereins im Salzkammergut gefeiert. In der Union, die vielseitige Sportmöglichkeiten in zehn Sektionen bietet, sind aktuell 1475 Mitglieder beheimatet, davon 436 Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre.

Für den Festabend am Samstag hat sich die Klubleitung einiges einfallen lassen: Den Auftakt bildet um 18 Uhr der von Pfarrer Hans Schausberger gehaltene Festgottesdienst mit Totengedenken in der Pfarrkirche Ohlsdorf. Ab 19 Uhr startet im Ohlsdorfer MEZZO der Festabend mit dem Empfang, gefolgt ab 19.30 Uhr von einer bunten Leistungsschau der Sektionen und kurzweiligen Smalltalks mit viel Prominenz auf der Bühne. Die Moderation obliegt dem routinierten Linzer Duo 2:Tages:Bart, die musikalische Begleitung liefert die bekannte Ohlsdorfer "Köcker-Musi".

Die Sportunion lädt nicht nur ihre Mitglieder, sondern die gesamte Bevölkerung zu diesem Festabend herzlich ein.

