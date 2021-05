Sportschützen bekommen eigenen Stand zugewiesen

Auch die Sportschützen haben das Ende des Lockdowns schon herbeigesehnt. In Bad Ischl ist es bald so weit. Gestern Abend gab es einen Probedurchgang. "Am Samstag machen wir dann scharf", sagt Christian Mitterndorfer vom Schützenverein Bad Ischl.

Der harte Kern der Mitglieder springe schon wieder auf. "Das spürt man bei den Anmeldungen." Doch angesichts der einzuhaltenden Corona-Vorschriften würden nicht alle zurückkehren. "Auch mit dem Anmelden über das Internet ist es nicht ganz einfach. Ältere Mitglieder haben oft keinen Computer", sagt Mitterndorfer.

Hilfe für ältere Mitglieder

Der Vorstand hilft diesen Mitgliedern dann weiter, damit auch die Älteren einen Termin in der Schießstätte bekommen. "Die Regelungen wie Abstand und Maske müssen eingehalten werden. Beim Schießen selbst muss keine Maske getragen werden. Wir sind dahinter, dass alle, die kommen, getestet, genesen, geimpft sind", sagt der Oberschützenmeister.