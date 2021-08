"Spontan dazu entschlossen": 14-Jährige beschädigten zahlreiche Autos

Die Burschen zeigte sich geständig, konnten aber zum Motiv keine Angaben machen. Sie hatten in der Nacht zum Dienstag aus einem unversperrten Verkaufsstand in Seewalchen am Attersee mehrere Packungen Mehl und Gries gestohlen und den Inhalt auf im Nahbereich geparkte Pkws verteilt. Außerdem brachen sie Scheibenwischer und Antennen ab und stahlen von zwei Pkws Kennzeichentafeln. Eine Pkw-Besitzerin, die in ihrem Wagen eingeschlafen war, bemerkte die 14-Jährigen, die daraufhin die Flucht ergriffen.

Mindestens 2.500 Euro Schaden

Die Frage, warum sie eine Spur der Verwüstung über den örtlichen Kirchenparkplatz zogen, konnte die Schüler nicht beantworten. Sie hätten sich "spontan zu den Tathandlungen entschlossen", sollen die beiden laut Polizei gesagt haben. Der Gesamtschaden dürfte bei mindestens 2.500 Euro liegen. Die gestohlenen Kennzeichentafeln sind mittlerweile wieder bei ihren rechtmäßigen Besitzern: Eines wurde in einer Wiese gefunden, ein zweites befand sich in der Wohnung eines Täters.