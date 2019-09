SPÖ weist Kroiß-Äußerungen zurück

Nach der Warnung von SPÖ-Bürgermeistern vor einem Pflegenotstand im Bezirk Vöcklabruck konterte der Ottnanger FPÖ-Abgeordnete Rudolf Kroiß, das Budget von Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer sei in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen.

Das löst Kopfschütteln in der SPÖ aus: "Als Landtagsabgeordneter müsste Kroiß wissen, dass das Pflegepersonal von den Sozialhilfeverbänden und damit von den Gemeinden finanziert wird", heißt es in einer Stellungnahme aus dem Büro von Gerstorfer. "Die FPÖ lehnte den SPÖ-Antrag auf Abschaffung der Landesumlage ab." Das hätte für die Gemeinden rund 120 Millionen Euro an Mehreinnahmen bedeutet, was der Finanzierung der Pflege zugutegekommen wäre.

Zudem habe sich Gerstorfer von Anfang an des Themas Fachkräftemangel angenommen. Sie habe sich für ein Fachkräftestipendium eingesetzt, welches nun realisiert sei, sie habe die Anzahl der Ausbildungslehrgänge nahezu verdoppelt und einen Lehrgang "Junge Pflege" umgesetzt, der 16-Jährigen den Einstieg in den Pflegeberuf ermöglicht.