SPÖ verzichtet auf Maiaufmärsche

Im Bezirk Gmunden gibt es alljährlich einen Umzug in Scharnstein (sowie kleinere Veranstaltungen in Bad Ischl, Hallstatt und Obertraun), in Vöcklabruck hätte der Maiaufmarsch heuer in Attnang-Puchheim stattgefunden.

"Die Kundgebungen sind zwar abgesagt, laut werden wir aber trotzdem sein", kündigt Doris Margreiter, SPÖ-Bezirksvorsitzende in Vöcklabruck, an. Die Partei werde sich für die Rechte der Österreicher einsetzen. Besonders für die Betroffenen der Corona-Krise.

Laut Sabine Promberger, SPÖ-Vorsitzende im Bezirk Gmunden, wird die Partei die Kundgebung heuer durch eine Informationskampagne auf Plakaten und in den sozialen Medien ersetzen. "Wir müssen die Absagen akzeptieren", sagt Promberger. "Angesichts der Abstandsregeln hätten Umzüge und anschließendes Zusammensitzen keinen Sinn."