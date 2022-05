SPÖ Scharnstein wirft Bürgermeister Raffelsberger "Amtsmissbrauch" vor

Nach jahrelangen Diskussionen hat der Gemeinderat von Scharnstein am 17. Februar die umstrittene Umwidmung von Grünland in Bauland im Ortsteil In der Lahn wieder zurückgenommen. Doch Bürgermeister Rudolf Raffelsberger weigerte sich bisher, den Beschluss umzusetzen, weil zuvor noch rechtliche Fragen zu klären seien, wie er argumentiert. Zum einen bestehe die Gefahr, dass der Widmungswerber entstandene Kosten zurückfordere.