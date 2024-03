SPÖ im Bezirk Gmunden wählte Kandidaten für Nationalratsliste

Mario Haas ging mit Selbstvertrauen in die neue Arbeitswoche. Vergangenes Wochenende wurde der Landtagsabgeordnete mit 96 Prozent an der Spitze der SPÖ im Bezirk Gmunden bestätigt. Die Bezirkskonferenz der Roten im Alfa in Laakirchen brachte aber auch Entscheidungen rund um die Nationalratswahl, die aller Voraussicht nach am 29. September dieses Jahres stattfindet. Fünf Kandidaten stehen dabei für den Bezirk Gmunden auf der Nationalratsliste.

Mit großem Zuspruch wurde Elisabeth Feichtinger aus Altmünster erneut zur Spitzenkandidatin gewählt. Als weitere Kandidaten stehen Gmundens Stadtrat Dominik Gessert, Lea Milicevic aus Bad Ischl, Emil Schachtschabel aus Laakirchen und Fraktionsobfrau Marie Santner aus Scharnstein auf der SPÖ-Liste. Feichtinger ist mit 36 Jahren dabei die Älteste. Der Europaabgeordnete Hannes Heide stimmte auf die bevorstehende Europawahl am 9. Juni ein. Das Salzkammergut müsse noch stärker bei der Vergabe von EU-Förderungen berücksichtigt werden.

