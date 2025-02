SPÖ Altmünster lässt kein gutes Haar an Bürgermeister

Halbherzig, unüberlegt, widersprüchlich: Die Worte, mit denen die SPÖ Altmünster Bürgermeister Martin Pelzer (VP) in einer Aussendung attackiert, sind hart. Hintergrund ist dessen Anberaumung einer Sondergemeinderatssitzung, die am kommenden Donnerstag, 27. Februar, stattfindet. "Es ist völlig widersprüchlich, einerseits funktionierende Ausschüsse abzuschaffen, weil angeblich gespart werden muss, und dann teure Sondersitzungen anzusetzen", heißt es. Die Sitzung, in der das "längst überfällige Gemeindebudget 2025" beschlossen werden soll, schlage mit rund 5000 Euro zusätzlich zu Buche. Drei Jahre des "Herunterwirtschaftens" würden bereits hinter der Marktgemeinde liegen, alle Warnungen und Anregungen seien stets ignoriert worden.

"Wir brauchen ein Budget"

Pelzer zeigt sich von der Verbalattacke irritiert. "Es ist schade, dass man in einer brenzligen finanziellen Situation überhaupt solche Angriffe reitet", sagt er. Der Sondergemeinderat sei notwendig, um das Budget zu beschließen. "Das war bislang nicht möglich, weil wir als Gemeinde im Härteausgleich eine Budgetprüfung abwarten mussten", sagt Pelzer. Ein Budgetprovisorium würde die Handlungsfähigkeit stark einschränken. Altmünsters Amtsleiter Rene Mayrhofer sagt, dass es kommenden Donnerstag nicht nur um finanzielle Angelegenheiten gehen werde. Der Sondergemeinderat umfasse 19 Tagesordnungspunkte. Der ordentliche Gemeinderat, der für März anberaumt war, würde dafür ausfallen.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger

