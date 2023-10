Spitz spart den Energieverbrauch von 1700 Haushalten ein

Der Lebensmittelkonzern Spitz ist ein Energie-Großverbraucher. Für seine 49 Produktionslinien an seinem Standort in Attnang-Puchheim braucht das Unternehmen 86.000 Megawattstunden im Jahr, die in Form von Strom, Dampf und Wärme eingesetzt werden. Das entspricht dem Energieverbrauch von 21.000 österreichischen Vier-Personen-Haushalten. Um die Kosten gering zu halten und die Umwelt zu schützen, betreibt Spitz bereits seit Jahrzehnten ein eigenes Biomasse-Kraftwerk. Auch die Photovoltaik-Kapazitäten wurden zuletzt ausgeweitet.

Doch jetzt setzt der Konzern auch beim Verbrauch an. Grund sind nicht nur die stark gestiegenen Energiepreise, sondern auch die Energiewende. Europa will bekanntlich bis 2050 klimaneutral werden.

Spitz ging die Sache gründlich an: „In jedem Unternehmen gibt es Potenziale, den Energieverbrauch zu senken“, sagt CEO Walter Scherb. „Um diese Potenziale zu erkennen, braucht es einen Blick tief ins Unternehmen. Das gelingt nur unter Einbindung der Mitarbeitenden. Sie kennen die Produktionsprozesse am besten.“

Ein abteilungsübergreifendes Projektteam machte bisher 82 konkrete Sparmöglichkeiten fest. 24 davon wurden bereits umgesetzt. Dazu gehören die Optimierung von Wärme- und Kälteanlagen, die Nutzung von Abwärme und gezielte Abschaltungen an den Wochenenden. Um Einsparmöglichkeiten besser zu erkennen, arbeitet das Projektteam mit einem Computerprogramm, das Energieströme in Echtzeit und aufgeschlüsselt in Produktionsbereiche darstellt.

Die bisher erreichten Einsparungen können sich sehen lassen: Nach der ersten Projektphase verbraucht Spitz bereits um acht Prozent weniger Energie. Das entspricht dem Durchschnittsverbrauch von 1700 Vier-Personen-Haushalten und erspart dem Konzern „einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag“, wie Spitz gestern mitteilte. Mittelfristig will das mehr als 160 Jahre alte Familienunternehmen rund 20 Prozent Energie einsparen.

