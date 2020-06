Täglich verlassen 1,2 Millionen Produkte das Werk des Lebensmittelherstellers Spitz in Attnang-Puchheim. Um die Lagerkapazitäten am Standort zu erweitern, nimmt Spitz 15 Millionen Euro in die Hand, um ein hochmodernes, vollautomatisches Hochregallager mit 14.000 Stellplätzen auf 13 Ebenen zu errichten.