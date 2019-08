Spielplatz im Cumberland bekommt neuen Standort

Wie die OÖN berichteten, will die Diözese Linz auf einem Grundstück, das sie dort besitzt, leistbare Wohnungen errichten. Die Baupläne haben jedoch Unmut erzeugt, weil dadurch der einzige Spielplatz der Wohnsiedlung weichen muss.

Die Spielgeräte wurden diese Woche demontiert, werden aber in wenigen Wochen auf einer Grünfläche in der Nähe wieder aufgebaut, kündigt ÖVP-Bürgermeister Stefan Krapf an. Die Grünfläche soll nächstes Jahr in einen Generationenpark verwandelt werden und Jung und Alt als Erholungsfläche dienen.

Die Planungen für den Generationenpark beginnen noch in diesem Herbst. Dazu wird es ein Treffen von Gemeindeverantwortlichen, Anrainern und einer Landschaftsarchitektin geben, die für die Planung des Generationenparks verantwortlich ist. Er soll nächstes Jahr verwirklicht werden.

"Dieses Projekt beweist für mich, dass aus Interessenskonflikten etwas Konstruktives hervorgehen kann", sagt Bürgermeister Krapf. (ebra)