WELS. Es muss eine bange halbe Stunde gewesen sein, die eine 65-jährige Welserin am Dienstag in ihrer Toilette verbarrikadiert zubrachte. Zuvor hatte sie einen Anruf von einem angeblichen Polizisten erhalten. In ihrer Nachbarschaft sei eine Person von bewaffneten Verbrechern geknebelt und bei einem Polizeieinsatz ein Beamter verletzt worden, lautete die Warnung des Anrufers.