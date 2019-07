Spiderman fährt neuerdings mit einem Frauscher-Boot aus Ohlsdorf

Die traditionsreiche Bootswerft Frauscher mit Standort Ohlsdorf ist bekannt für das stilvolle Design ihrer Motorboote. Dafür heimste sie nicht nur viele Design-Auszeichnungen ein. Die Frauscher-Yachten werden auch gerne für Filmaufnahmen verwendet. Kürzlich für einen Werbespot von Heineken zum Beispiel.

Die Frauscher 747 Mirage hat es jetzt zu Hollywood-Ehren gebracht. Im jüngsten Spiderman-Blockbuster "Far From Home", der seit einigen Tagen im Kino zu sehen ist, schippert Spiderman höchstselbst in der 430 PS starken Edelyacht herum. Allerdings nicht in der Gmundner Bucht, sondern in Venedig. An der Seite von Spiderman (dargestellt von Tom Holland) sitzt Nick Fury (Samuel L. Jackson) am Steuer.

"Unser Boot ist nur wenige Sekunden lang zu sehen, aber wir sind natürlich sehr stolz darauf", sagt Susanne Schirl, Sprecherin der Frauscher-Werft.

Die erfolgreiche Bootswerft im Salzkammergut bewarb sich nicht für den Auftritt und bezahlte auch nicht dafür. "Das Produktionsteam hatte mehrere Werften kontaktiert und deren Boote besichtigt", so Schirl. "Am Ende fiel die Wahl auf uns."

Einzige Bedingung aus Hollywood: Frauscher musste das Boot gratis zur Verfügung stellen und es zu den Drehorten transportieren. Was aufwändig genug war. Denn für die kurze Sequenz wurde nicht nur in Venedig gedreht, sondern auch in einem Londoner Filmstudio. Dort entstand eine Aufnahme vom Cockpit der Edelyacht aus Ohlsdorf, wofür das Motorboot mit dem Schwertransporter extra auf die Insel gebracht werden musste.

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at