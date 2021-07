Wenn Matthias Rinderer aus Schweibern in Oberhofen in seinem Chevrolet seine Runden dreht, dann hat das meist berufliche Gründe: Er beliefert seine Kunden aus der Region mit frisch gerösteten Kaffeebohnen. "VB Kaffee", so heißt sein Unternehmen, ist eine Spezialitätenrösterei, wo der 38-Jährige seit 2018 kleine Mengen hochqualitativer Kaffeebohnen röstet – und für große Aha-Effekte bei den Abnehmern sorgt.