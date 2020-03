Sperre der Gmundner Nordumfahrung vorerst aufgeschoben

Seit heute Früh sollte der Straßenverkehr auf der Traunbrücke der Gmundner Nordumfahrung nur noch von Ohlsdorf nach Gschwandt möglich sein. Autofahrer, die in die andere Richtung wollen, hätten bis Anfang Juli über Steyrermühl fahren müssen - und jedesmal rund 20 Minuten Zeit verloren. Grund ist die Generalsanierung der Brücke.

Doch der Sanierungsbeginn wurde vorerst um zwei Wochen verschoben. Schuld daran ist das Coronavirus und die damit verbundene Unsicherheit. „Wenn wir mit den Bauarbeiten beginnen und die Arbeiter nach wenigen Wochen zuhause bleiben müssen, dauert die Brückensperre unnötig lange“, sagt Michael Küblböck von der Direktion für Straßenbau im Amt der Landesregierung. „Das wäre nicht nur lästig für die Autofahrer. Es geht auch um Einsatzfahrzeuge, die möglichst unbehindert fahren sollen.“ Die heiße Phase der Brückensanierung soll deshalb erst dann beginnen, wenn die Verantwortlichen sicher sein können, dass sie nicht länger als unbedingt nötig dauert.

Ob das in zwei Wochen schon der Fall sein wird, weiß allerdings noch niemand. Gut möglich also, dass die Zeit der einseitigen Sperre in die Sommermonate fällt.

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at