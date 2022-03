Spektakulärer Einsatz mit Super Puma

Routinemäßig wurden dieser Tage die vorgeschriebenen Revisionen an der Katrin-Seilbahn in Bad Ischl vorgenommen. Ursprünglich war neben den wiederkehrenden Wartungsarbeiten auch ein Tausch der sogenannten Königswelle – der Antriebswelle der Seilbahn in der Bergstation – für die Frühjahrsrevision geplant: ein wahrlich spektakuläres Unterfangen mit viel technischem und fachmännischem Aufwand.

Zunächst musste das Tragseil mit einer Zugkraft von 30 Tonnen abgespannt werden. In weiterer Folge entschieden sich die Verantwortlichen dazu, auch die Kugellager der 44 Jahre alten Antriebsscheibe zu erneuern. Dabei stellte sich heraus, dass ein Tausch an Ort und Stelle nicht möglich war. Daher musste kurzfristig die gesamte Antriebsscheibe, die einen Durchmesser von vier Metern aufweist, ausgebaut werden. Nur durch die kontrollierte Zerstörung der seitlichen Verglasung konnte das Bauteil aus der Seilbahnstation ins Freie gehoben werden, um es dann per Hubschrauber ins Tal zu fliegen. Aufgrund des hohen Gewichts der Scheibe von knapp drei Tonnen musste für diese Aufgabe ein spezieller Schwerlasthubschrauber, der Airbus AS 332 L1/L, auch bekannt als "Super Puma", angefordert werden.

Im Tal unterstützten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Lauffen den Einsatz und bewässerten den Parkplatz, um eine Staubentwicklung durch die Hubschrauberrotoren so weit wie möglich zu verhindern. Nach dem Absetzen der Antriebsscheibe erfolgte die Verladung auf einen Tieflader zum Transport nach Wolfurt (Vorarlberg) in das Werk der Firma Doppelmayr.

Laut Seilbahn-Geschäftsführer Johannes Aldrian verschiebt sich aufgrund dieser ursprünglich nicht geplanten Instandhaltungsarbeiten der Saisonstart der Katrin-Seilbahn auf den 16. April.