Spektakuläre Wellenritte am Traunsee

Morgen, Donnerstag, beginnt auf dem Traunsee vor Ebensee der Upper Austria KiteFoil Grand Prix Traunsee 2022, der bis einschließlich Sonntag dauern wird. Das sportliche Ereignis stellt den Auftakt zur diesjährigen KiteFoil World Series dar, die anschließend in Gizzera (Italien), Sarigerme (Türkei) und Dschidda (Saudi-Arabien) fortgesetzt wird. Der Bewerb umfasst vier Renntage – am Sonntag wird die Medal-Series ausgetragen.

In dieser 2024 in Paris erstmals olympischen Sportart werden diesmal auf dem Traunsee die jeweils besten 40 Männer und Frauen am Start sein. Das Teilnehmerfeld bei den Herren ist mit 40 Athleten bereits ausgebucht.

Durch die Aufnahme ins olympische Programm wurde KiteFoil auch bei den großen World-Sailing-Regatten berücksichtigt und findet somit bei allen internationalen Segelverbänden immer mehr Zuspruch, so auch beim Österreichischen Segelverband (OeSV), der dieser Trendsportart in seiner Olympia-Kampagne 2024 vollste Aufmerksamkeit und Akribie widmet.

Mit dem Niederösterreicher Valentin Bontus und der aus Bayern stammenden deutsch-österreichischen Doppelstaatsbürgerin Alina Kornelli hat der OeSV zwei Athleten, die in der laufenden Kampagne die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Angriff nehmen. Beide Athleten sind am Traunsee am Start. Erstmals können sich die beiden bei den Weltmeisterschaften im Sommer 2023 in Den Haag für Olympia 2024 qualifizieren, dazu müssten sie achtbeste Nation werden.

Bei den bisherigen großen Regatten 2022 (Palma, Hyeres) haben Bontus und Kornelli je einmal das Limit für die Olympiateilnahme erbracht. Der Heimbewerb am Traunsee stellt für die zwei OeSV-Starter einen weiteren Karriere-Höhepunkt dar.